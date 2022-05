नाशकात जमावबंदीचे आदेश

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सध्या महाराष्ट्रात भोंग्यांचे ( Loudspeakar ) वातावरण तसेच वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिद (Dnyanvapi Masjid ) व महादेव मंदिर जागेचा वाद या अनुषंगाने नाशिक शहरातील कायदा व सुव्यवस्था (Law and order in the city) अबाधित रहावी याकरिता पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे (Commissioner of Police Jayant Naikan)यांनी 15 दिवसांकरिता जमावबंदीचे आदेश लागू केल्याचे परिपत्रक जारी केले.