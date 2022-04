अनधिकृतपणे रस्ते खोदल्यास जेलची हवा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृतपणे रस्ते खोदले (Unauthorized digging of roads ) जात असल्याने यातून विद्रुपता वाढतच असून पालिकेचेही नुकसान होत आहे. सुमारे तीस ते पस्तीस टक्के बेकायदेशीरपणे रस्ते खोदून ठेवले आहेत. ही बाब गंभीर असून आता अनधिकृतरीत्या रस्ते खोदताना आढळून आल्यास त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग या अ‍ॅक्टनुसार कारवाई (Action under Maharashtra Regional and Town Planning Act )करून संबंधित व्यक्तीची थेट जेलमध्ये रवानगी होईल, असा इशाराच महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार ( Ramesh Pawar )यांनी शहरात बेकायदेशीरपणे रस्ते खोदणार्‍यांना दिला आहे.