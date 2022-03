Russia Ukraine War : मी कुणालाही घाबरत नाही, लाईव्ह लोकेशन शेअर युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच रशियाला थेट आव्हान

जीवाला धोका असूनही युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelensky) स्वत: मैदानात उतरून सैन्याचं आणि नागरिकांचं मनोधैर्य वाढवण्याचं आणि जगाला आपल्या धैर्याची, शौर्याची प्रचिती देण्याचं काम करत आहेत. (Russia Ukraine War Volodymyr Zelensky Posts Video Of Himself Strolling Around Ukraine Presidential Palace Kyiv Amid Russia Attack, Watch Video)