भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार दोन मित्र ठार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरात दिवसभर पेरुची विक्री (Sale of Peru) करुन दुचाकीवर घराकडे परतणार्‍या दुचाकीस्वारांना (bikers) समोरुन भरधाव वेगाने येणार्‍या (breakneck speed) कारने (car)जोरदार धडक (hit hard) दिल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी 6.30 वाजेच्या सुमारास रामदेववाडीजवळील हनुमान मंदिराजवळ घडली. या अपघातात (accident) रफिक हुसेन मेवाती (वय-23),अरबाज जहांगीर मेवाती (वय-20) दोन्ही रा.राणीचे बांबरुड ता.पाचोरा या हे दुचाकीस्वार (Both bikers) जागीच ठार (Killed on the spot) झाले. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.