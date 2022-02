देशाभिमानी उद्योजक गमावला

सामाजिक आस्था असलेले व्यक्तिमत्त्व हरपले : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

Leader of Opposition in the Legislative Assembly Devendra Fadnavis

प्रसिद्ध उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या निधनाने समाजासाठी प्रचंड आस्था असलेले व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून निघून गेले आहे. ही उद्योग जगताची तर मोठी हानी आहेच, पण एक चांगला समाजसेवक सुद्धा आपण गमावला आहे, अशा शब्दात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल बजाज यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.