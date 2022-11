रेल्वेने प्रवास करताय.. तर ही बातमी आहे तुमच्यासाठी महत्वाची... कारण प्रवासास लागू शकतो जास्तीचा वेळ

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

मध्य रेल्वेच्या (Central Railway) भादली स्थानकावरील (Bhadli station) चौथ्या लाईनच्या (fourth line) संदर्भातील कामे (Reference works) तसेच नागपुर विभागातील (Nagpur Division) इंटरलॉकीग कामामुळे (Due to interlocking work) रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत (Railway traffic disrupted) होणार आहे. त्यामुळे भुसावळ विभागातून ()Bhusawal Divisionधावणार्‍या काही गाड्या रद्द (Trains cancelled) तर काही मार्गातच थांबविण्यात येणार आहे. तसेच काहींच्या मार्गात बदल (change in the ways of some) करण्यात आला आहे.