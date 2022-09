नवरात्रोत्सवात रेल्वेने प्रवास करताय.. तर ही बातमी तुमच्यासाठी...

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

ऐन नवरात्रोत्सवात (Navratri festival) रेल्वे प्रशासनाने (Railway Administration) 66 रेल्वे गाड्या (66 railway trains) रद्द (cancelled) करण्याचा निर्णय (decision) घेतला आहे. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या (South-East-Central Railway) बिलासपूर विभागातील (Bilaspur Division) रायगड आणि झारसुगुडा (Raigad and Jharsuguda) स्थानकांदरम्यान (between stations) चौथ्या मार्गाच्या बांधकामासाठी (construction of 4th avenue) 22 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत प्रीएनआय आणि एनआय (नॉन इंटरलॉकिंग) काम करण्यात येणार असल्याने रेल्वे गाड्या रद्दचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व गाड्या 22 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या वेगवेगळ्या तारखांना प्रभावित होतील.