ही आहे सत्तांतरानंतर आमदार गुलाबराव पाटील यांची रोखठोक भूमिका

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आमचं घर जळत असतांना (While our house was on fire) आम्ही बघत राहू हे आम्हाला मान्य नव्हते. आमदारांच्या नाराजीबाबत (Regarding the displeasure of the MLAs) शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे (Shiv Sena chief Uddhav Thackeray) यांना अनेकदा समजविण्याचा प्रयत्न (Trying to understand) केला. पण तो यशस्वी झाला नाही. दुसरीकडे सहकारी पक्ष राज्यात वाढत असतांना आणि राज्यात आमचा मुख्यमंत्री (Our Chief Minister) असतांना आम्ही मात्र निवडणूकांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर (Fourth in the election) गेलो. त्यामुळे हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना वाचविण्यासाठीच (Only to save Shiv Sena) आम्ही उठाव केल्याची रोखठोक भूमिका (cash-strapped role we uplifted) माजी पालकमंत्री आ. गुलाबराव पाटील (MLA Gulabrao Patil) यांनी दै. ‘देशदूत’शी बोलतांना मांडली.