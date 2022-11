उद्योजक बच्छावांकडील दरोड्याचा असा झाला उलगडा :हॉटेल व्यवसायात कर्जबाजारी झाल्यामुळे टाकला दरोडा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

हॉटेल व्यवसायात कर्जबाजारी (Debt market in hotel business) झाला ते कर्ज फेडण्यासाठी (pay off debt) गावातील तरुणांना (youth of the village) सोबत घेवून चार दिवस सलग बच्छाव यांच्या कुटुंबियांवर रेकी (Reiki on families) केली. त्यानंतर मित्रांसोबत दरोड्याचा (Plan a robbery with friends) प्लॅन करुन दरोडा टाकल्याची कबुली (Confession of robbery) मुख्य सूत्रधार (Chief Facilitator) अनिल उर्फ बंडा भानुदास कोळी (वय-32, रा. विदगाव) याने पोलिसांना (police) दिली. त्यांच्यासह सात जणांना एलसीबीच्या (team of LCB) पथकाने बेड्या ठोकल्या. न्यायालयाने त्यांना दि. 23 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.