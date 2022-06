Save Soil : वृक्षारोपणासाठी शिवार वाचन हवे!

शेखर गायकवाड, आपलं पर्यावरण संस्था, नाशिक.

सगळेच वृक्षारोपण मोहिमेत (Plantation campaign)सहभागी होत असतात. उत्साहाने झाडेही लावतात. पण त्यासाठी वृक्षारोपणाची व्याख्या समजवून घेणे गरजेचे आहे. आपण केलेल्या वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन कसे करणार (How to protect and nurture trees)आहोत याचा वृक्ष लावतानाच विचार केलेला हवा.