...तर पुन्हा संकटमोचक

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी बंडखोरी करत 'दुसरा' मार्ग अवलंबला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ( Mahavikas Aaghadi Government )कोसळण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात येणार्‍या सरकारमध्ये नाशिकचा पालकमंत्री कोण? (Who will be the Guardian Minister of Nashik?) यावर जिल्हाभर चर्चेला उधाण आले आहे. नाशिकचा पालकमंत्री भाजपचाच राहणार हे खरे, पण पालकमंत्री नाशिकचा की बाहेरचा? याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.