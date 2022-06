... तर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल होईल : मंत्री भुजबळ

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

इतर मागसवर्ग (ओबीसी) समाजाच्या इम्पिरिकल डेटाबाबत ( Imperical Data Of OBC Community ) वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या धक्कादायक आहेत. आडनावावर ( Last Name ) जाऊन घरात बसून कोण माहिती घेत असेल तर हे चुकीचे आकडे येतील. हे चुकीचे आकडे ओबीसींसाठी अडचणीचे ठरतील आणि ओबीसींची कत्ल होऊन जाईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal)यांनी बुधवारी व्यक्त केली.