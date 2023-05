पाचोरा Pachora प्रतिनिधी

दि.१२ च्या पहाटे साडेपाच - सहा च्या सुमारास भडगावकडुन बुलढाण्याच्या दिशेने भरधाव वेगात (Going fast) जाणाऱ्या पिकअप वाहन (Pickup vehicle) चालकाने (driver) शहरातील महाराणा प्रताप चौकातील श्रीदत्त मंदिरासमोर ओट्यावर बसलेल्या चौघांना चिरडले (Crushed all four). या धडकेत चौघांपैकी दोघांचे पाय गुडघ्यापासुन निकामी झाले असुन दोन जण किरकोळ जखमी झाले आहेत.