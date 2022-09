भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिले मनपात 65 प्लसचे टार्गेट

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात आगामी निवडणुकीत (elections) लोकसभेच्या (Lok Sabha) 45 तर विधानसभेच्या (Legislative Assembly) 200 हून अधिक जागा जिंकण्याचा (win the seat) संकल्प भाजपाने (Sankalp BJP) केला आहे. त्यासाठीच कार्यकर्त्यांचे संघटन (Organization of workers) आणि बळकटीकरण सुरु आहे, असे सांगतांनाच धुळ्यात यापुर्वी महापालिकेसाठी (Municipal Corporation) 50 प्लसची घोषणा करण्यात आली होती. त्या जागा जिंकून मनपावर सत्ताही मिळाली. आता 65 प्लसची तयारी ठेवा असे आवाहन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष (State President of BJP) चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी केले.