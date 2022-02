12 आमदारांचे निलंबन मागे

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्य विधिमंडळाच्या state legislature पावसाळी अधिवेशनात rainy session इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे The suspension of 12 MLAs was finally lifted . विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर Speaker of the Legislative Council Ramraje Naik Nimbalkar यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली.