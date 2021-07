विद्यार्थ्यांनी तयार केली बियाण्यांची बँक

नाशिक | अनिरुद्ध जोशी

सलग दुसर्‍या वर्षी आदिवासी भागातील आश्रम शाळा (Ashram schools in tribal areas) बंद असल्याने विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षण घेण्याचे आव्हान (The challenge of learning in front of students) उभे राहिले आहे. आश्रमशाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन शिकवत आहेत...