सुदृढ पिढीसाठी बालरोगतज्ञांची भूमिका मोलाची : डॉ. पवार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

भारताची संस्कृती(Culture of India) ही आपली वैश्विक ओळख असून भविष्यातील भारत घडविण्यासाठी सुदृढ व संस्कारी पिढी घडविणे आवश्यक असून ही पिढी घडविण्यामध्ये बालरोग तज्ञांची(Pediatricians) भूमिका मोलाची असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी केले. त्या इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडीयाट्रिक(Indian Academy of Pediatrics) या बालरोगतज्ञांच्या संघटनेच्या महिला विभागातर्फे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होत्या.