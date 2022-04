आता मास्कमुक्तीवरून केंद्र राज्य संघर्ष; तज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता - डॉ भारती पवार

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) काल (दि ३१) रोजी मास्क ऐच्छिक करण्यात आले असून करोनाचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे आजपासून पुढचे सण उत्सव उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी करा असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, केंद्राने मास्क वापरावेच लागेल असे म्हटले असून आज देशाच्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार (Dr Bharati Pawar, The Minister of Health and Family Welfare for state) यांनी राज्याच्या या निर्णयावरून नाराजी व्यक्त केली.