विरोधकांच्या आरोपांकडे लक्ष न देता जनतेच्या विकास हेच ध्येय : पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

नंदुरबार nandubarl प्रतिनिधी

विरोधक (opponent) आमच्यावर उठसुठ आरोप (Accusation) करीत आहेत. भविष्यात देखील आरोप होणारच आहेत.आमच्या गद्दार, धोकेबाजीचे शिंतोडे उडविण्यात येत आहेत. परंतु,आपण विरोधकांच्या आरोपांकडे (opposition's allegations) लक्ष न देता (development of the people) जनतेच्या विकासाकडे लक्ष (Attention) देत आहोत. जल जीवन मिशन योजनेत (Jal Jeevan Mission Yojana)जे आडवे येतील त्यांच्या सत्यानाश होईल अशी टीका राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Water Supply and Sanitation Minister Gulabrao Patil) यांनी केली.