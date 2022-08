भाजपच्या संकटमोचनांबाबत राष्ट्रवादीच्या माजी खासदारांनी व्यक्त केली ही शुभवार्ता.... म्हणाले पुढेही निवडूण येणार कारण मी आहे त्यांच्या पाठिशी...

जामनेर Jamner। प्रतिनिधी -

माझा आशीर्वाद गिरीश महाजन (Girish Mahajan) सोबत असून तालुक्याची प्रगती गिरीश महाजनां मुळेच झाली. तालुक्यात त्यांचे काम आहे जो काम करतो मी त्याच्या पाठीशी आहे म्हणून गिरीश महाजन हे पुन्हा निवडून येतील (Will be re-elected) असे महत्त्वपूर्ण भाकीत राष्ट्रवादीचे नेते माजी खासदार ईश्वर बाबूजी जैन (NCP leader former MP Ishwar Babuji Jain) यांनी जामनेर मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना केले.