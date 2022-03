माजी महापौरांनी अखेर रामायण बंगला सोडला

यावेळी महापालिका आयुक्तांना मला महापौरांचे शासकीय निवासस्थान (The official residence of the mayor )असलेला रामायण बंगला (Ramayana Bungalow )विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी काही दिवस मिळावा हे पत्र दिले होते. मात्र प्रशासनाने कठोर कारवाई करत दुसर्‍या दिवशी रामायण सील करण्याची कारवाई केली. यानंतर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन कैलास जाधव यांच्याशी चर्चा केली तरी रामायण बंगला वापरण्यासाठी भाडे भरावे लागेल, असे पत्र देण्यात आले व तेथील सेवक देखील कमी करण्यात आले. यामुळे काल 17 मार्च रोजी मी महापौर यांचे शासकीय निवासस्थान असलेला रामायण बंगला सोडत असल्याची माहिती माजी महापौर सतीश कुलकर्णी (Former Mayor Satish Kulkarni )यांनी दिली आहे.