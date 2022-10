प्रदेशाध्यक्षांसमोर उफाळली राष्ट्रवादीतील गटबाजी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पक्षात मानसन्मान (Respect in the party) मिळत नसून तालुकाध्यक्षांकडून (head of the taluka) बैठकांना (meetings) बोलाविले जात (Not called) नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे ज्ञानेश्वर महाजन (Grievance NCP's Dnyaneshwar Mahajan) यांनी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (State President Jayant Patil) यांच्याकडे केली. महाजन यांच्याकडून तक्रारींचा पाढाच वाचला जात असल्याने माजी मंत्री गुलाबराव देवकर (Former Minister Gulabrao Deokar) यांनी मध्येच आपली भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांना थेट मी विधानसभा (fight the assembly) लढवायची की नाही तसे मला सांगून टाका असे म्हटले. यावरुन प्रदेशाध्यक्षांसमोरच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (NCP) अंतर्गत गटबाजी पुन्हा (Internal factionalism erupted again) उफाळून आली आहे.