लवासाप्रकरणी हाय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई : Mumbai

खासगी हिल स्टेशन (private hill station) म्हणून लवासा (lavasa) विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदीला विकास आयुक्तांनी (Development Commissioner) (उद्योग) दिलेली विशेष परवानगी रद्द (Permission should be revoked) करावी, तसेच परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा, गैरप्रकार म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका (Petition) निकाली काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयाला (decision) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान (challenge) देण्यात आले आहे. नाशिकच्या नानासाहेब जाधव (Nanasaheb Jadhav of Nashik) यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान (challenge) दिले आहे.