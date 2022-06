‘अग्निपथ’च्या नावाखाली तरुणांची क्रूर थट्टा - काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

‘अग्निपथ’ ( Agnipath )या गोंडस नावाखाली लष्करी सेवेत केवळ ४ वर्षांची नोकरी (Only 4 years of service in the military) म्हणजे तरूणपिढीचे भवितव्य अंधःकारमय करणारी आहे. या तरुणांना चार वर्षाची सेवा करून पुन्हा बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. हा निर्णय तरुणांची क्रूर थट्टा करणारा आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole)यांनी शुक्रवारी केली.