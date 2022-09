वेदांता फॉक्सकाँनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मुक्ताईनगरला केले हे भाष्य

जळगाव jalgaon

वेदांता फॉक्सकाँन (Vedanta Foxconn) ला महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Govt) कोणतेही सहकार्य केले (did not cooperate) नाही,त्या मुळेच ती कंपनी बाहेर (company went out) गेली आणि ते आमच्यावर खापर (cracking) फोडत आहेत परंतु याची चौकशी (inquiry) करून दूध का दूध पाणी का पाणी करू असा इशारा (Warning) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिला आहे. मुक्ताईनगर (Muktainagar) येथे ते बोलत होते.