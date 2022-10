किशोरी पेडणेकरांच्या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांनी दिली ही स्पष्टोक्ती....

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर (Mayor of Mumbai Kishori Pednekar) यांनी त्यांच्यामागे लागलेली चौकशी बंद (Inquiry closed) करण्यात यावी, अशी मागणी (demand) केली आहे. याबाबत पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)म्हणाले, कुठलीही कारवाई सुडबुध्दीने (action is not wise) करण्यात येत नाही. अहवाल (Report) आल्यानंतर त्यावर कारवाई(action) करण्यात येत आहे. कोणावरही अन्याय (no injustice) होणार नाही. याबाबत यंत्रणा दक्षता (System vigilance) घेत आहे. कारवाईचा अधिकार आम्हाला नाही असे त्यांनी सांगीतले.