महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राचे रुप पालटणार

नवी दिल्ली/मुंबई । वृत्तसंस्था New Delhi / Mumbai

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या( PM Narendra Modi ) उपस्थितीमध्ये नीती आयोगाची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील ( CM Eknath Shinde ) उपस्थित होते. शेती व्यवसायातून दुप्पट उत्पन्न शेतकर्‍यांना मिळावे (Farmers should get double income from agriculture business) तसेच बागायती क्षेत्रात वाढ व्हावी या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली. घेतलेल्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. शेती उत्पादन वाढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत शेती क्षेत्रासंबंधी घेण्यात आलेले पाच महत्वाचे निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरणार आहेत.