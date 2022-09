हनुमान चालिसा रोखल्यानेच ठाकरेंचा सर्वनाश

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यावर कोरोना सारखे महासंकट (Disasters like Corona) होते. या संकटाचे निवारण करण्यासाठी आम्ही उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना हनुमान चालिसा (Hanuman Chalisa) म्हणण्याची विनंती (request to say) केली होती. पण, त्यांनी ती म्हटली नाही तसेच आम्हाला देखील ती म्हणण्यापासून रोखले. हनुमान चालिसा रोखल्यानेच उध्दव ठाकरेंचा सर्वनाश झाल्याची तोफ खा.नवनित राणा (MP Navneet Rana) व आ. रवी राणा यांनी जळगाव येथील कार्यक्रमात डागली.