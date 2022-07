विधान परिषदेचे दहा सदस्य शपथबद्ध

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत (Legislative Council elections) निवडून आलेल्या १० सदस्यांनी शुक्रवारी शपथ घेतली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांना विधानपरिषद सदस्यत्वाची शपथ (Oath of membership of the Legislative Council)दिली.