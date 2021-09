७ ऑक्टोबर पासून मंदिरे व धार्मिक स्थळे उघडणार : मुख्यमंत्री

मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात कोरोनाचा (Corona) विळखा हळूहळू सैल होत असताना नवरात्रीच्या (Navaratri) पहिल्या माळेला म्हणजे येत्या ७ ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील मंदिरे (Temples) भाविकांसाठी खुली होणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी शुक्रवारी या निर्णयाची घोषणा केली. सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे (Religious places of worship) उघडणार असली तरी भाविकांना कोरोना विषयक नियम पाळावे लागणार (Corona rules have to be followed) आहेत.