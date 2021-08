टेलीग्रामचे नवे अपडेट : आता व्हिडीओ कॉलद्वारे 'इतके' लोक जोडले जाणार

टेलीग्रामच्या माध्यमातून १ हजार युझर्सला ग्रुप व्हिडिओ कॉलमध्ये (Group video call) सहभाग घेणे शक्य होणार आहे. तसेच युझर्सला व्हिडिओ संदेशदेखील (Video message) पाठवता येणार आहे.

आता सर्व व्हिडीओ कॉलला (Video call) ध्वनीसह स्क्रीन शेअरिंग करता येणार आहे. ज्यात वन ऑन वन कॉलसह (one on one call) अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.