ICC T20 World Cup : भारताची सेमीफायनलमध्ये धडक;झिम्बाब्वेचा ७१ धावांनी पराभव

दरम्यान, आज सकाळी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने बांगलादेशला हरवून पॉईंट टेबलमध्ये दुसरे स्थान गाठले आहे. त्यामुळे वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये ९ नोव्हेंबरला न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानमध्ये (New Zealand and Pakistan) पहिली सेमीफायनल होणार असून १० नोव्हेंबरला भारत आणि इंग्लंड (India and England) यांच्यात दुसरी सेमीफायनल होणार आहे.