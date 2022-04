जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे सावट; नियोजनाचे आव्हान

Water Scarcity in the district; The challenge of planning

गंगापूर धरण ( Gangapur Dam ) समूहात अवघा 48 टक्के पाणीसाठा शिल्लक ( Water Stock ) असल्याने जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे (water scarcity ) सावट वाढत असल्याची चिन्हे आहे. आताशी एप्रिल महिना सुरु आहे. अद्याप मे आणि जून महिन्याचे पहिले 15 दिवस असे दीड-पावणेदोन महिने बाकी आहेत. त्यामुळे तोपर्यंत पाणी टिकविणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील 24 पैकी नऊ धरणांमध्ये गेल्या वर्षीपेक्षाही कमी पाणीसाठा आहे. उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने पाणीटंचाईचे संकट गहिरे होत असल्याचा धोका वाढला आहे.