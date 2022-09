लताताई सोनवणेंच्या आमदारकीला ‘सुप्रिम’ धक्का

जळगाव jalgaon।

आमदार लता सोनवणे (MLA Lata Sonwane) यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (Tokare Koli belongs to Scheduled Tribe) सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) अवैध (invalid)ठरवले आहे. यामुळे शिंदे सरकारमध्ये (Shinde government) सहभागी झालेल्या चोपडा मतदारसंघाच्या (Chopda Constituency) आमदार लता सोनवणे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का (Big shock) मानला जात आहे. त्यांची आमदारकीच धोक्यात (Legislature is in danger) आली आहे. आता त्यांना अपात्र ठरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.