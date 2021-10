महाविकास आघाडीचा ११ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी बंद

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी Lakhimpur Khiri in Uttar Pradesh येथे शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारण्याच्या घटनेचा निषेध Protesting the incident of farmers being crushed under a vehicle म्हणून राज्यातील महाविकास आघाडीतर्फे Mahavikas Aaghadi येत्या ११ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी बंदची Statewide Bandh हाक देण्यात आली आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.