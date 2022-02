राज्यांनी नोडल अधिकारी नेमावा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi

करोना संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत Financial assistance to the families of those who died due to corona infection देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court महत्वाचे निर्देश दिले आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उपसचिव अथवा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांची यासंबंधी नोडल अधिकारी nodal officers म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.