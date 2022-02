राज्य सेवक संपावर

शिस्तभंगाची कारवाई होणार

संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा ((Disciplinary action will be taken ) ) राज्य सरकारने दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. संपकरी कर्मचार्‍यांचा दोन दिवसांचा पगारही कापण्यात येणार आहे.या संपाचा शासकीय कामावर परिणाम होण्याची शक्यता गृहित धरून सामान्य प्रशासन विभागाने संप मोडून काढण्याच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलली आहेत.