केंद्राच्या योजनांत राज्याचा हस्तक्षेप

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

केंद्र सरकारच्या सर्वच जनकल्याणकारी योजनांमंध्ये (welfare schemes of the Central Government) राज्य सरकार ( State Government of Maharashtra ) राजकीय हस्तक्षेप करीत आहे. त्या योजना जनतेपर्यत पोहचू देत नाही. त्यामुळे केंद्राच्या योजना थेट जनतेपर्यंंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असा निशाणा विधान परिषदेचे पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar, party leader of the Legislative Council)यांनी राज्यसरकारवर साधला.