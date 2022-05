आता मुद्रांक नोंदणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातच

इ-रजिस्ट्रेशन (E-registration) प्रणालीसंदर्भात 50 फ्लॅटपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या विकसकाला ई नोंदणीचे (E-registration) अधिकारी देण्यात येणार असून, त्यांच्या सेवकांना नोंदणीबाबतचे प्रशिक्षण (Training) दिले जाणार आहे. नाशिकमध्ये (nashik) शुक्रवारी (दि.27) विशेष प्रशिक्षण सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत या ई-नोंदणी प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने (Office of the Inspector General of Registration and Controller of Stamps) घेतला आहे. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 या दालनात हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.