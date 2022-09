Photos # नंदुरबार येथे डिजेमुक्त श्री विसर्जन मिरवणुकाना सुरुवात

राकेश कलाल

नंदुरबार Nandurbar | प्रतिनिधी

अवघ्या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या नंदुरबार शहरातील (Nandurbar city) श्री विसर्जन मिरवणुकाना (Shri Visarjan Mirvanukana) जल्लोषात प्रारंभ (Start with a bang) झाला आहे. शहरातील प्रथम मानाचा श्री दादा गणपतीची (First Honorable Shri Dada Ganapati) विसर्जन मिरवणूक (Immersion Procession) सुरू झाली आहे . रात्री ९ च्या सुमारास मिरवणुकीचे आकर्षण असलेली दोन्ही मानाच्या (Both are of Ganesha) गणपतींची हरिहर भेट (Visit Harihar) होण्याची शक्यता आहे.