जिल्हाधिकारी मांढरे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्कार

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

करोनामुळे (corona) दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ (Orphan) झालेल्या बालकांना शासनाच्या ‘मदत दूत योजनेचा’ लाभ मिळवून देत त्यांना मायेची उब दिल्याने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे (Collector Suraj Mandhare) यांचा एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services Scheme) विभागाकडून महिला दिनाच्या (Women's Day) अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने (Special award at the hands of the Chief Minister) गौरव करण्यात येणार आहे.