photos : स्पार्किंग मेणबत्तीच्या कारखान्यात स्फोट, पाच महिलांचा होरपळून मृत्यू

साक्री तालुक्यातील वासखेडी गावानजीक (Vaskhedi village) स्पार्किंग मेणबत्ती कारखान्यात (sparking candle factory) आज दुपारी भिषण स्फोट (terrible explosion) होवून आग (fire.) लागली. त्यात पाच महिला कर्मचार्‍यांचा (five women employees) होरपळून जागीच मृत्यू (Died on the spot) झाला. तर एक कर्मचारी गंभीररित्या भाजल्याने त्यांना नंदुरबार येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेत जळालेल्या पाच महिला व गंभीर एक महिला जैताणे गावातील आहेत. त्यामुळे गावात शोककळा पसरली आहे. तर मृत महिलांच्या कुटुंबियांनी एकच आक्रोश केला.