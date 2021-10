इगतपुरीत पुन्हा बिबट्याचा सहा वर्षीय मुलावर हल्ला

या हल्ल्यात कार्तिक काळू घारे हा मुलगा गंभीर जखमी (six year boy injured in leopard attack at kaluste) झाला आहे. जखमी कार्तीकवर उपचार सुरु आहेत. अधिक माहिती अशी की, काल (दि १९) कार्तिक सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास खेळत असताना बिबट्याने अचानक हल्ला केला. यावेळी कार्तिकच्या आईने आरडाओरड केल्यामुळे करून बिबट्याच्या तावडीतून मुलाला वाचवण्यात यश आले.