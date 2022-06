दै.देशदूत आणि मविप्र आयोजित कार्यक्रमात श्री. सद्गुरु 11 जूनला नाशकात

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मातीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि याबाबत जनजागृती निर्माण करण्यासाठी ईशा फांउडेशनचे संस्थापक श्री. सद्गुुरु (The founder of Isha Foundation, Shri. Sadguru )अर्थात जग्गी वासुदेव ( Jaggi Vasudev)यांनी जगभर ‘माती वाचवा’ ही मोहीम ( Save Soil Campaign )हाती घेतली असून त्या मोहिमें अंतर्गत ते 11 जून रोजी नाशिकला येत आहेत.