भुसावळात गोळीबार दोघे गंभीर

भुसावळ- दीपनगर महामार्गावरील साकरी फाट्याच्या उड्डाण पुलालगत रात्री 10 वाजेच्या सुमारास जुन्या वादातुन (old argument) दुचाकीवर आलेल्या तिघांनी गोळीबार (Shooting) केला. यामध्ये दोन जण जखमी (two serious) झाल्याची घटना घडली असुन त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे भुसावळातील गुन्हेगारीने पुन्हा डोकेवर काढण्यास सुरूवात केल्याने भुसावळ गुन्हेगारीचे माहेरघर असल्याचे समोर आल्याने शहरासह परिसरात भितीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोपींच्या शोधासाठी दोन पथके रवाना करण्यात आली. या घटनेमागे राजकिय वैमनस्य (Political animosity) व पारिवारिक वादाची (family disputes) पार्श्वभुमी असल्याचे सांगण्यात आले.