धक्कादायक : साडे तीनशे बालकांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंद शासन दरबारी नाही

राकेश कलाल

नंदुरबार | NANDURBAR

नंदुरबार जिल्हयात सन २०२१-२२ आणि सन २०२२-२३ या दोन वर्षात तब्बल १ हजार ५३९ बालमृत्यू (infant mortality)तसेच ३८ मातामृत्यू (maternal mortality) झाले आहेत. या बालकांच्या मृत्यूची कारणे (Causes of death) वेगवेगळी दाखविण्यात आली आहेत. परंतू ३५० बालकांचा मृत्यू कोणत्या आजाराने (With what disease?) झाला याची नोंद आरोग्य विभागाच्या दप्तरी (Recorded in the Department of Health) नाही. त्यामुळे सदर मृत्यू कुपोषणाने तर झाले नाहीत ना? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.