धुळ्यात शिवसैनिकांचा राडा : शालिनी भदाणेंना फासले काळे

धुळे । dhule

जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत (President, Vice President in election) शिवसेनेने उमेदवार (Shiv Sena candidate) देवूनही त्यांना मते न (without voting) देता तटस्थ (neutral) राहिल्यामुळे सेनेच्या बोरकुंड गटातील सदस्या शालिनी बाळासाहेब भदाणे (Shalini Balasaheb Bhadane of Sena) यांना काळे फासून (blacked out) अंगावर शाई फेकण्यात आली. मात्र या संदर्भात रात्री उशिरापर्यंत तक्रार दाखल (No complaint was filed) झालेली नव्हती.