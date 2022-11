उध्दव ठाकरे गटाच्या शरद कोळींची पालकमंत्र्यांच्या गावात डरकाळी...जळगाव ग्रामीणमधील दादागिरी मोडणार

धरणगाव Dharangaon (प्रतिनिधी)

कितीही खोटे गुन्हे दाखल (Filing false cases)केले तरी मी घाबरणारा (Not scary.) नाही. उलट मी पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांचा (Guardian Minister Gulabrao Patil) आभारी आहे, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, अशा शब्दात युवा सेनेचे महाराष्ट्र प्रचारक शरद कोळी (Yuva Sena's Maharashtra campaigner Sharad Koli) यांनी ना. पाटील यांच्यावर टीका केली आहे. तसेच आपण भविष्यात धरणगावसह जळगाव ग्रामीण (Jalgaon rural including Dharangaon) मधील दादागिरी मोडून काढणार (Bullying will be broken) असून, येथूनच उमेदवारी करु असा इशारा देखील त्यांनी दिला.