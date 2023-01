“जोशीमठचं भूस्खलन थांबवून दाखवा, मग आम्हीही...”; शंकराचार्यांचं धीरेंद्र शास्त्रींना थेट चॅलेंज

कोण आहेत धीरेंद्र शास्त्री? (Who is Dhirendra Shastri of Bageshwar Dham)

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हे मध्य प्रदेशातील छत्तरपूर येथील बागेश्वर धाम मंदिराशी जोडलेले आहेत. त्यांचे देशभरात हजारो भक्त आहेत. छत्तरपूरमधील गाडा गावात त्यांच्या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने गर्दी होत असते. असं सांगितलं जातं की, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांचे आजोबा निर्मोही आखाडाशी जोडलेले होते.