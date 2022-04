शाहबाज शरीफ होणार पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान

इस्लामाबाद Islamabad ।

पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या राजकीय ड्राम्याचा (political drama) रविवारी रात्री साडेबारा वाजता अंत झाला. विरोधीपक्षांनी (opposition) दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर (motion of no confidence) झालेल्या मतदानात 174 मते मिळाली तर इम्रान खानच्या (Imran Khan) पक्षाच्या खासदारांनी (MPs) मतदानात (voting) भाग न घेता सभागृहातून (From the hall) काढता पाय घेतला.